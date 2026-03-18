Intensas lluvias en Abapó generan corte de transitabilidad y deja decenas de vehículos varados

Una torrencial lluvia de apenas 20 minutos provocó el colapso total del paso en la localidad de Abapó, dejando a la región completamente incomunicada. El corte de la vía ha generado largas filas de vehículos que permanecen varados en ambos lados del río sin posibilidad de avance.

Leonardo Bazán, vicepresidente de defensa de Abapó, denunció que a seis días del desastre inicial el lugar se encuentra aislado otra vez por las precipitaciones. "ABC no se hizo cargo del mantenimiento de este puente", afirmó el dirigente al cuestionar la falta de respuesta técnica en la zona.

La situación es crítica para las familias locales y los transeúntes que enfrentan la interrupción del tráfico desde la tarde de este miércoles. Pese a los acuerdos de trabajo conjunto entre la Alcaldía, la Gobernación y la ABC, las soluciones estructurales no se han materializado, según expresa Bazán.

El sector afectado demanda una intervención inmediata para restablecer la transitabilidad y evitar mayores perjuicios económicos. "Sinceramente es preocupante la situación, no hay paso en la comunidad de Abapó", sentenció Bazán ante la emergencia actual.

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