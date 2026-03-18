La comunidad científica internacional pone su mirada en el próximo 12 de agosto de 2026, fecha en la que se producirá el eclipse solar total más extenso de este siglo. Según confirmaciones de la NASA, este evento superará cualquier fenómeno similar observado en las últimas décadas, alcanzando una duración máxima de seis minutos con 22 segundos de oscuridad total. Este eclipse no solo destaca por su tiempo de exposición, sino por ser el primero de su tipo visible en el continente europeo desde 1999, lo que ha generado una gran expectativa entre millones de personas que podrán observarlo desde sus propios hogares.

El fenómeno ocurrirá cuando la Luna se interponga perfectamente entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra que permitirá observar la majestuosa corona solar a simple vista. Los países que se encuentran en la trayectoria privilegiada de la "totalidad" son Groenlandia, Islandia, España, Rusia y algunas zonas específicas de Portugal. En el caso de España, este evento marca el inicio de un fenómeno denominado el "Trío de Eclipses", una oportunidad única que ocurrirá entre 2026 y 2028, y que ya cuenta con un portal oficial impulsado por las autoridades científicas para que los entusiastas no pierdan detalle del recorrido, según informa El Heraldo de México.

Más allá del eclipse total, el año 2026 se perfila como un periodo extraordinario para la astronomía global. El calendario espacial incluye eventos de gran magnitud como las lluvias de meteoros Líridas en abril, las Eta Acuáridas en mayo y las Perseidas en agosto. Asimismo, se esperan oposiciones planetarias de Neptuno, Saturno y Urano entre septiembre y noviembre, cerrando el ciclo con una impresionante superluna el 24 de noviembre. Estos espectáculos celestes refuerzan la importancia de este año para la observación del cosmos desde ambos hemisferios.

Para disfrutar de este evento de forma segura, los expertos de la NASA enfatizan la importancia de utilizar protección ocular certificada con la norma ISO 12312-2, ya que las gafas de sol comunes no ofrecen la seguridad necesaria para mirar directamente al Sol. Solo es seguro retirar los visores durante el breve periodo de totalidad absoluta. Además, se recomienda el uso de protectores solares y ropa adecuada debido a la exposición prolongada a los rayos UV durante las fases parciales del eclipse. Para quienes no cuenten con filtros especiales, se sugiere el uso de métodos de proyección indirecta, como el uso de un colador o cámaras estenopeicas caseras.

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