La comunidad científica y los entusiastas del misticismo han puesto la mirada en el calendario tras la confirmación de la NASA sobre el eclipse solar total más extenso del siglo XXI. Según los cálculos del astrofísico Fred Espenak, del Centro Espacial Goddard, este evento sin precedentes ocurrirá el lunes 2 de agosto de 2027. La magnitud del fenómeno es tal que la oscuridad total alcanzará una duración máxima de 6 minutos con 23,2 segundos, un tiempo de exposición excepcional que permitirá a los expertos estudiar la corona solar y diversos fenómenos atmosféricos con un detalle casi imposible de lograr en condiciones normales.

El evento astronómico, que será visible en regiones del sur de Europa, el norte de África y Oriente Medio, ha desatado una ola de especulaciones debido a su coincidencia con las visiones de la famosa oráculo búlgara Baba Vanga. La atención se centra en una de las predicciones de la pitonisa que describe la aparición de una "nueva luz en el cielo" durante un gran evento deportivo, la cual sería vista por todo el mundo. Según las interpretaciones de sus seguidores, este presagio podría estar vinculado al contacto con civilizaciones de otros mundos que decidirían revelarse ante la humanidad aprovechando un suceso celestial de esta magnitud, según publica El Heraldo de México.

A pesar del revuelo generado en redes sociales y plataformas digitales, no existe un registro histórico que vincule directamente a Baba Vanga con una profecía específica para la fecha del 2 de agosto de 2027. La vidente, conocida por haber vaticinado tragedias como el ataque a las Torres Gemelas o el devastador tsunami de 2004, suele asociar sus visiones con eventos de corte negativo. En este caso, la relación entre el eclipse y sus palabras parece ser más una construcción de sus intérpretes modernos que un anuncio explícito de la oráculo sobre el fenómeno solar.

Mientras la ciencia se prepara para aprovechar cada segundo de la oscuridad para avanzar en el conocimiento del universo, el debate entre los datos astronómicos y las creencias esotéricas continúa creciendo. La NASA mantiene su enfoque en la precisión de las efemérides solares y lunares disponibles en su portal web, mientras que el público general observa con una mezcla de fascinación y cautela el acercamiento de un día en el que, por más de seis minutos, el sol desaparecerá por completo, cumpliendo o no con los antiguos presagios de la "Nostradamus de los Balcanes".

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