Tensión Global: Irán emplea misiles de largo alcance y revive las alarmantes profecías de Baba Vanga

El escenario bélico en Oriente Medio ha dado un giro drástico este domingo. El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunció que Irán ha cruzado una línea roja al utilizar, por primera vez, armamento con capacidad de alcanzar objetivos fuera de la región, una escalada que coincide inquietantemente con las advertencias de la oráculo Baba Vanga para este año.

Una amenaza que llega al corazón de Europa

Según declaraciones del jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, Irán lanzó dos misiles balísticos de 4,000 kilómetros de alcance contra la base militar estadounidense-británica de Diego García, en el Océano Índico, según informa El Heraldo de México.

Netanyahu advirtió que este ataque no es solo un asunto regional, sino una amenaza directa a la seguridad global.

"Estos misiles tienen la capacidad de llegar hasta lo más profundo de Europa. Berlín, París y Roma se encuentran ahora bajo una amenaza directa", afirmó el mandatario, instando a una respuesta internacional coordinada.

Puntos clave del ataque iraní:

Alcance inédito: Es la primera vez que la milicia iraní emplea misiles de tan larga distancia en este conflicto.

Expansión del conflicto: El ataque marca la primera acción iraní fuera de los límites de Oriente Medio desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero.

Víctimas civiles: Los reportes indican que la agresión dejó decenas de heridos en las proximidades de un sitio nuclear estratégico en Israel.

El factor Baba Vanga: ¿Se cumple la profecía de 2026?

La reciente escalada ha devuelto al centro del debate público las visiones de la famosa clarividente búlgara, Baba Vanga. Sus seguidores señalan que la situación actual encaja con una de sus predicciones más sombrías sobre un conflicto armado de gran escala.

¿Qué predijo la pitonisa?

Inicio en la primavera de 2026: Vanga advirtió que un conflicto bélico de gran escala estallaría en esta temporada, originándose en Oriente y extendiéndose hacia Occidente. Invasión a Europa: La reconocida mística afirmó que la siguiente etapa de la guerra en Oriente Medio se extendería hacia territorio europeo, involucrando a potencias globales. Colapso de la estabilidad: La profecía se centró en una crisis que golpearía sectores primordiales de la humanidad, poniendo en riesgo la paz y el bienestar global que genera el funcionamiento óptimo de las naciones.

Con los misiles iraníes apuntando virtualmente hacia las capitales europeas y la tensión en su punto máximo, el temor a que la predicción de Vanga esté a punto de cumplirse es una sombra que crece tanto en los despachos políticos como en el imaginario popular.

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