De naves espaciales a avances médicos: Las impactantes profecías de Baba Vanga para 2026

La mística búlgara Baba Vanga, fallecida en 1996, continúa siendo una figura de culto y debate. Sus seguidores, que le adjudican haber anticipado eventos como los atentados del 11 de septiembre y la pandemia de Covid-19, han puesto la mirada en sus visiones para 2026, un año que, según sus relatos, marcará hitos profundos para la humanidad, según informa Perfil.

El contacto con otra civilización

Una de las profecías más llamativas para el próximo año sostiene que en noviembre de 2026, la Tierra recibiría la visita de una "nave espacial masiva". Según la interpretación de sus seguidores, este evento representaría el primer contacto oficial con una civilización extraterrestre. Aunque la comunidad científica se mantiene escéptica ante la falta de evidencias, el avance en la exploración espacial mantiene el interés público sobre esta posibilidad.

Tensiones globales y desastres naturales

En el ámbito geopolítico, las advertencias de Vanga sugieren un incremento en las tensiones entre las potencias mundiales (Estados Unidos, Rusia y China), lo que algunos interpretan como el riesgo de una Tercera Guerra Mundial.

A esto se suman vaticinios sobre el medio ambiente. La mística anticipó catástrofes naturales a gran escala, incluyendo terremotos y erupciones volcánicas que podrían afectar hasta el 8% de la superficie terrestre. Estas visiones coinciden con las preocupaciones actuales sobre la crisis climática y el aumento de fenómenos extremos en el planeta.

La Inteligencia Artificial y la Economía

Para 2026, las profecías también tocan la tecnología. Se menciona que la Inteligencia Artificial (IA) comenzará a dominar sectores críticos de la economía, provocando transformaciones profundas en el mercado laboral y dilemas éticos sobre la gestión de agentes digitales. Esto, sumado a los desastres naturales, generaría un panorama de inestabilidad financiera global.

El lado optimista: Revolución en la salud

No todo es oscuridad en las visiones de la clarividente. Para 2026, se le atribuyen predicciones esperanzadoras en el campo de la medicina:

Detección del cáncer: El desarrollo de análisis de sangre capaces de identificar múltiples tipos de tumores (como páncreas u ovario) en etapas tempranas.

Órganos sintéticos: Avances clave en bioimpresión de tejidos y ensayos con órganos bioartificiales, un camino que, según ella, culminaría con la producción masiva de órganos en 2046.

¿Realidad o mito?

Expertos y escépticos aclaran que Baba Vanga no dejó registros escritos, por lo que sus profecías se transmiten de forma oral y suelen ser interpretadas de manera retrospectiva. Sin embargo, en un mundo atravesado por la aceleración tecnológica y conflictos internacionales, sus palabras siguen siendo un termómetro de la incertidumbre global.

