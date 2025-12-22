Así decoró su microbús: chofer instala un nacimiento navideño y se vuelve viral | VIDEO

En medio del caos vial y el ajetreo propio de las fiestas decembrinas, un chofer de microbús en México logró lo que pocos: transformar el transporte público en un escenario de fe y creatividad. Aunque el video original fue capturado el año pasado, las imágenes han resurgido con fuerza en esta temporada, alcanzando ya la impresionante cifra de 6.2 millones de reproducciones en redes sociales.

La unidad de transporte, que circula por las calles de la capital mexicana, se ha convertido en una sensación global gracias a un monumental nacimiento navideño instalado directamente sobre el tablero y la cubierta del motor.

Un pesebre de "tres pisos" sobre ruedas

Lo que comenzó como un gesto personal del conductor para celebrar las fiestas, se transformó en una obra de ingeniería artesanal. El nacimiento no es una decoración simple; cuenta con tres niveles de altura que recrean una aldea completa.

Utilizando papel kraft para simular montañas, musgo sintético y decenas de figuras, el chofer logró incluir:

El tradicional pesebre con María, José y el Niño Jesús.

Casas de estilo rústico adornadas con piñatas en miniatura.

Ríos, puentes y una extensa variedad de animales y pastores.

A pesar de la magnitud de la maqueta, los pasajeros y testigos aseguran que la decoración está estratégicamente colocada para no obstruir la visibilidad del conductor, garantizando la seguridad sin sacrificar el espíritu festivo.

"No era el nacimiento, era todo Jerusalén"

El ingenio del transportista ha desatado una ola de comentarios cargados de humor y admiración en plataformas como TikTok y Facebook. Entre las reacciones más populares de los usuarios destacan: "Es un artista atrapado en el cuerpo de un chofer"; "Era hacer el nacimiento, no todo Jerusalén"; "Felicidades al chofer, lleva alegría a donde quiera que va".

Para muchos pasajeros, encontrarse con esta escena ha transformado un trayecto cotidiano y estresante en un momento de reflexión y asombro. El video, compartido originalmente por el usuario @chrizzteven6831, se ha convertido en un símbolo de la calidez humana y la devoción que caracteriza a la cultura mexicana durante el mes de diciembre.

Fenómeno de nostalgia digital

El hecho de que el video haya recuperado tracción este año demuestra el poder de la "nostalgia algorítmica". Al ser un contenido que apela a los valores de unión y creatividad, la comunidad digital lo ha vuelto a colocar en las tendencias de 2025, superando por más de un millón de vistas su marca del año anterior.

Este "nacimiento móvil" es ahora un recordatorio de que, incluso en los lugares más inesperados, siempre hay espacio para la magia de la Navidad.

