Mototaxis participan en reunión por calidad de combustible y exigen resarcimiento

Representantes de los mototaxistas llegaron hasta la reunión con autoridades nacionales y ejecutivos de YPFB en instalaciones del tercer anillo de Santa Cruz, para abordar el conflicto por la presunta comercialización de combustible de mala calidad que habría afectado a cientos de motorizados.

El encuentro se desarrolla en medio de la preocupación del sector, que exige garantías sobre la calidad del carburante y el resarcimiento por los daños ocasionados.

Ruber Cardozo, presidente de la Federación de Mototaxistas de Santa Cruz, señaló que todos los dirigentes del Norte Integrado participan del diálogo con la expectativa de obtener respuestas concretas.

“Estamos todos los dirigentes del Norte Integrado. Vamos a sostener una reunión con autoridades para ver el tema de la gasolina. Tenemos la demanda de una nueva gasolina que garantice que no va a fregar los motorizados y que sea de buena calidad”, manifestó.

El dirigente remarcó que uno de los puntos centrales es la compensación económica para los afectados.

“Estamos pidiendo el resarcimiento de daños de todos los motorizados fregados por el tema de la gasolina. El tema es que a nosotros nos tienen que devolver el recurso que gastaron los colegas”, afirmó.

Cardozo indicó que también analizarán el alcance del seguro solidario anunciado y que buscarán evitar trámites burocráticos que retrasen los pagos.

“Estamos aquí para escuchar el tema del seguro y tener la certeza de que no será burocrático y no demorará demasiado. Vamos a discutir de qué manera será la devolución por parte de Yacimientos; yo supongo que tendrá que ser en efectivo”, agregó.

Según el sector, serían miles los motociclistas que prestan servicio en la región y que se habrían visto perjudicados por el combustible cuestionado. Pese a la molestia, los representantes se mostraron esperanzados en que la reunión permita encaminar una solución.

“Somos optimistas con la reunión y creemos que nuestras autoridades nos van a dar una solución”, concluyó el dirigente.

