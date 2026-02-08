Monseñor Leigue pide a candidatos “pisar tierra” con sus promesas y exhorta a la población a votar con responsabilidad

En el marco del panorama electoral que vive Bolivia rumbo a las elecciones subnacionales 2026, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, llamó a los políticos a ser coherentes con sus promesas electorales y pidió a la ciudadanía escuchar y evaluar las propuestas antes de emitir su voto.

Durante su homilía dominical, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, hizo una reflexión de carácter político al referirse al proceso electoral subnacional y exhortó tanto a candidatos como a electores a asumir su rol con responsabilidad.

El prelado pidió a los políticos en campaña que “sean coherentes” y “pisen tierra” al momento de realizar promesas, al advertir que en época electoral “los candidatos ofrecen muchas cosas”, aunque no siempre se cumplen.

“Cuánto quisiera uno que aquello que prometen lo cumplan”, expresó.

En ese marco, Leigue instó a la población a escuchar a todos los postulantes y valorar sus programas antes de decidir su voto.

“Tenemos varios candidatos, escuchen a todos y vean quién está pisando tierra para darle el apoyo”, señaló, enfatizando que el proceso electoral debe vivirse en libertad, pero también con responsabilidad ciudadana.

El arzobispo también hizo referencia a la situación de la ciudad y alertó que Santa Cruz “está descuidada”, especialmente en sus áreas verdes, lo que —dijo— ha provocado la proliferación de mosquitos y enfermedades.

“Necesitamos algo mejor, la ciudad se merece algo mejor, Santa Cruz lo merece”, remarcó.

Asimismo, recordó que hace dos semanas realizó un pedido de ayuda urgente para los hogares de niños en la ciudad, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta. “No les llega la ayuda a los niños, ni de la Alcaldía ni de la Gobernación”, lamentó.

