¿Deporte o imprudencia?: Escolares fueron captados boxeando en la vía pública de Santa Cruz

La intersección de la avenida Busch y el Segundo Anillo, en Santa Cruz de la Sierra, se ha convertido en un improvisado ring entre escolares. La práctica de “sparring” en vía pública, realizada sin supervisión ni protección adecuada, ha generado creciente preocupación entre vecinos, especialmente después de que un menor quedara en estado crítico tras una pelea no controlada.

Cámaras de Red Uno captaron recientemente a dos adolescentes en uniforme escolar boxeando en plena calle, en una actividad que ellos mismos defendieron como “inofensiva”.



“Es muy bueno porque se activa todo el cuerpo. Somos amigos, no nos damos golpes fuertes y con guantes no nos hace daño”, dijo uno de los jóvenes, restando importancia a la situación.

Otro agregó: “Lo hacemos entre amigos, no violentamente”.

Estas escenas cobran mayor gravedad tras el caso de un adolescente de 15 años que terminó en coma luego de un combate en un gimnasio. Según denunció su familia, el menor fue trasladado sin consentimiento desde su centro de entrenamiento habitual hacia otro, donde ocurrieron los hechos.

Actualmente, el joven permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

El caso derivó en la detención preventiva del principal agresor y abrió un proceso judicial en curso. También se investiga la posible responsabilidad del instructor de boxeo, cuya defensa ha impugnado su reclusión.

