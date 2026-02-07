“Asumir la responsabilidad es importante”: Camacho destaca respuesta del Gobierno ante tema de combustible

El Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, expresó su respaldo a la decisión del Gobierno nacional de encarar la problemática de la mala calidad del combustible en el país. La autoridad cruceña destacó la importancia de que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y resarza los daños mecánicos provocados por el suministro contaminado.

“Asumir una responsabilidad cuando corresponde ha sido importante y esa responsabilidad la han asumido, es aplaudible, lo importante es que han anunciado que hay nueva gasolina”, afirmó Camacho tras valorar la postura oficial.

El líder departamental subrayó que, a diferencia de gestiones pasadas donde el problema persistía sin mejoras, esta vez se ha priorizado una solución tangible para el parque automotor.

El Gobernador instó a que las acciones anunciadas se traduzcan en un beneficio real y duradero para todos los ciudadanos afectados. “El poder reaccionar de forma rápida, darle respuesta a la gente, darle solución y preocuparse por los daños que se hubieran ocasionado”, manifestó respecto a la urgencia de atender esta demanda social.

Mira la programación en Red Uno Play