Gobierno anuncia 'seguro solidario' para resarcir daño a conductores afectados por la gasolina

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activará un 'Seguro solidario' de daños contra terceros para atender a los propietarios de vehículos que hayan sufrido desperfectos mecánicos a causa del combustible denominado “desestabilizado”.

La autoridad explicó que este combustible provino de tanques que presentaban irregularidades técnicas arrastradas de gestiones pasadas, situación que habría provocado daños en motores y otros componentes de distintos motorizados.

“YPFB Logística cuenta con un seguro solidario de daño contra terceros. Lo que hemos decidido, bajo la presidencia de Rodrigo Paz, es activar este seguro para que las personas que evidencien daños en sus vehículos puedan recibir una solución”, señaló Medinaceli en Bolivia TV.

¿Cómo funciona?

Los conductores afectados deberán acudir a talleres mecánicos habilitados, donde se realizarán las verificaciones técnicas correspondientes. Una vez confirmada la causa del daño, se aplicará el protocolo para la reparación mediante el seguro.

¿Desde cuándo se podrá activar?

La medida comenzará a regir a partir de la próxima semana, y está dirigida a todos aquellos usuarios que consideren haber sido perjudicados por el uso de gasolina contaminada.

Desde el Gobierno se aseguró que esta acción busca proteger a los consumidores, asumir responsabilidades institucionales y dar una respuesta concreta ante un problema que impactó directamente en la economía de los ciudadanos.

