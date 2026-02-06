TEMAS DE HOY:
Internacional

Trump comparte un video racista sobre los Obama y desata polémica

La publicación provocó una rápida reacción negativa debido a que remite a estereotipos racistas históricamente utilizados para deshumanizar a personas negras. Diversas figuras políticas y usuarios en redes sociales condenaron el contenido, calificándolo como ofensivo e inapropiado.

Cristina Cotari

06/02/2026 11:58

Barack Obama y Michelle Obama. Foto: EFE
Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó una ola de críticas tras compartir en sus redes sociales un video considerado racista, en el que el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama aparecen representados como simios.

El material, difundido la noche del jueves en la red Truth Social, promueve afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020. En los segundos finales del video, los rostros de los Obama aparecen superpuestos sobre cuerpos de simios en una escena ambientada en una selva, mientras se escucha brevemente el inicio de la canción The Lion Sleeps Tonight”.

 

La publicación provocó una rápida reacción negativa debido a que remite a estereotipos racistas históricamente utilizados para deshumanizar a personas negras. Diversas figuras políticas y usuarios en redes sociales condenaron el contenido, calificándolo como ofensivo e inapropiado.

 

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió la publicación y señaló a CNN que se trataba de un “meme de internet” que representaba a Trump como el “Rey de la Selva”, acusando a los críticos de mostrar una “indignación fingida”.

Hasta el momento, los Obama no han emitido comentarios públicos sobre el hecho. Sin embargo, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la difusión del video como un “comportamiento repugnante” y pidió que sea rechazado públicamente.

CNN en Español señala que este episodio se suma a otras controversias recientes en las que Trump ha sido cuestionado por compartir contenidos manipulados o considerados racistas en sus plataformas digitales, lo que ha reavivado el debate sobre el uso de redes sociales por parte de figuras políticas.

