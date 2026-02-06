Trump comparte un video racista sobre los Obama y desata polémica

La publicación provocó una rápida reacción negativa debido a que remite a estereotipos racistas históricamente utilizados para deshumanizar a personas negras. Diversas figuras políticas y usuarios en redes sociales condenaron el contenido, calificándolo como ofensivo e inapropiado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó una ola de críticas tras compartir en sus redes sociales un video considerado racista, en el que el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama aparecen representados como simios.
La publicación provocó una rápida reacción negativa debido a que remite a estereotipos racistas históricamente utilizados para deshumanizar a personas negras. Diversas figuras políticas y usuarios en redes sociales condenaron el contenido, calificándolo como ofensivo e inapropiado.
Hasta el momento, los Obama no han emitido comentarios públicos sobre el hecho. Sin embargo, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la difusión del video como un “comportamiento repugnante” y pidió que sea rechazado públicamente.
CNN en Español señala que este episodio se suma a otras controversias recientes en las que Trump ha sido cuestionado por compartir contenidos manipulados o considerados racistas en sus plataformas digitales, lo que ha reavivado el debate sobre el uso de redes sociales por parte de figuras políticas.
