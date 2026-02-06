Impactante choque múltiple por conductor dormido al volante | VIDEO

Un aparatoso choque múltiple se registró la madrugada de este jueves en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, luego de que un chofer de transporte público presuntamente se quedara dormido al volante.

De acuerdo con reportes de medios locales, el hecho ocurrió aproximadamente a las 5:30, cuando un autobús sin pasajeros perdió el control y terminó impactando contra al menos tres vehículos particulares y un contenedor de basura que se encontraban estacionados en la vía.

Las imágenes del incidente, difundidas en redes sociales, muestran la magnitud del impacto y los daños materiales provocados por el siniestro.

Sin heridos, pero con cuantiosos daños

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, ya que el ómnibus circulaba vacío y los automóviles afectados no tenían ocupantes en su interior al momento del accidente.

Las autoridades de tránsito acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades del conductor, quien habría admitido haberse quedado dormido mientras manejaba.

Investigación en curso

Personal policial y de emergencias acordonó la zona durante varias horas para retirar los vehículos dañados y restablecer la circulación.

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer si el conductor cumplía con los horarios de descanso establecidos y si existió negligencia laboral por parte de la empresa operadora.

