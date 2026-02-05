La violencia política vuelve a sacudir a Colombia en un periodo electoral crítico. Este jueves 5 de febrero, un ataque armado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en el departamento de Arauca, zona fronteriza con Venezuela, dejó como saldo dos escoltas fallecidos.

Aunque inicialmente se temió por la integridad del congresista, las autoridades confirmaron que este no se encontraba en el vehículo al momento del impacto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que Castellanos se encuentra a salvo en la ciudad de Yopal, tras haber mantenido comunicación directa con él, según informa el Senado de Colombia en una nota de prensa.

El atentado ocurrió durante la tarde, cuando una caravana que se desplazaba desde el departamento de Norte de Santander hacia Arauca fue interceptada por atacantes aún no identificados.

Saldo trágico: Dos miembros del esquema de seguridad perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

Vehículos desaparecidos: El Gobierno reportó que una de las camionetas del esquema de protección aún no ha sido localizada.

Reacción del senador: Según el reporte oficial, el senador Castellanos se encuentra profundamente afectado y "conmovido hasta las lágrimas" por la pérdida de su equipo.

El evento ha generado una ola de indignación en el Congreso colombiano. El presidente del Senado, Lidio García, calificó el hecho como "gravísimo" y advirtió que el país no puede acudir a las urnas bajo el miedo. "La democracia no se defiende con discursos, se defiende protegiendo la vida y la integridad de candidatos y ciudadanos", enfatizó.

Por su parte, senadores de distintas corrientes ideológicas, como Paloma Valencia, Omar Restrepo y Nicolás Albeiro Echeverry, coincidieron en que este ataque representa una amenaza directa al ejercicio político en los territorios. Los legisladores exigieron al Gobierno medidas urgentes para frenar la violencia que se repite con alarmante frecuencia en las regiones periféricas.

El departamento de Arauca es históricamente una de las zonas más convulsas de Colombia debido a la disputa territorial entre diversos grupos armados ilegales. El Gobierno Nacional ha informado que las investigaciones ya están en curso para esclarecer los móviles del atentado y dar con los responsables de este crimen que enluta al legislativo colombiano.

