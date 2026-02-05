“El menor ya no podía defenderse”: buscan a boxeador por tentativa de homicidio

La Fiscalía amplió la investigación por el delito de tentativa de homicidio en el caso del menor que permanece internado en terapia intensiva tras un sparring realizado en un gimnasio ubicado en la zona norte de Santa Cruz.

La medida alcanza a Pablo Mendoza, quien cuenta con una orden de aprehensión y es buscado por la Policía.

“El señor Pablo Mendoza es, según los videos que se han venido viendo, la última persona con la que el menor tiene el sparring”, afirmó Pedro Javier Carcina, abogado de la familia de la víctima, al señalar que el investigado tendría mayor experiencia dentro del entrenamiento.

El jurista explicó que las imágenes son clave dentro del proceso. “Se puede ver que él inicia el calentamiento, los va guiando y demuestra mayor experiencia”, sostuvo, remarcando que el menor ya no se encontraba en condiciones de defenderse.

Sobre el paradero del acusado, Carcina indicó que aún no ha sido ubicado. “El Ministerio Público nos informó que se están realizando operativos para poder dar con su paradero, porque hasta ahora no se ha sabido de él”, señaló.

Consultado sobre una posible fuga, el abogado manifestó: “Podría ser, en el peor de los casos, pero lo mejor que puede hacer una persona cuando tiene una denuncia es acudir a la Policía o al Ministerio Público para ejercer su derecho a la defensa”.

Garcina confirmó que, por el momento, la ampliación por tentativa de homicidio es únicamente contra Mendoza. “La tentativa de homicidio está comprendida entre dos y cinco años de cárcel”, aunque aclaró que “es una calificación provisional y puede ampliarse a otros delitos conforme avance la investigación”.

En relación al allanamiento realizado en el gimnasio, Garcina señaló que el precintado era necesario, puesto que, se realizará una inspección ocular del lugar.

Finalmente, informó que el estado de salud del menor sigue siendo delicado. “El informe médico es de mucha reserva. El niño continúa en terapia intensiva y la familia está muy preocupada, no solo por su evolución, sino también por los gastos diarios que implica su tratamiento”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play