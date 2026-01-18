TEMAS DE HOY:
Internacional

Imágenes sensibles: Brutal agresión contra un menor de 13 años en la vía pública

El violento ataque fue captado por cámaras de seguridad y viralizado en redes sociales, donde se muestra cómo el sujeto intercepta al adolescente y lo golpea en el rostro, provocándole serias lesiones.

Red Uno de Bolivia

18/01/2026 14:22

Foto: Captura de video
Argentina

El terrible hecho de agresión se suscitó en Brandsen, en Argentina, donde se produjo una agresión física violenta e injustificada contra un adolescente de apenas 13 años.

El incidente, ocurrido en plena calle y a la vista de varios testigos, ha desatado una ola de repudio generalizado en plataformas digitales, donde los usuarios exigen justicia inmediata ante la vulneración de los derechos del menor.

Según se puede observar en las imágenes, el adolescente intentaba cruzar la calle cuando fue abordado por un hombre cuya identidad aún está bajo investigación. El agresor, que se mostraba visiblemente alterado, sorprendió directamente y sin mediar palabra que justificara tal violencia, lanzó un golpe directo que derribó al menor, dejándolo en estado de shock.

 

 

Como resultado del violento impacto, el menor de 13 años sufrió heridas de consideración. Los reportes médicos preliminares indican que el adolescente presenta una lesión severa en el pómulo y un corte profundo en el labio, producto de la fuerza del ataque.

El video se viralizó en redes sociales generando repudio entre los internautas, quienes exigen máximas sanciones para el agresor.

 

