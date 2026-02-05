“Estamos en búsqueda del adulto que golpeó al menor”, afirmó el director de la Felcc

Un adolescente de 15 años se encuentra en estado grave en la unidad de terapia intensiva, tras recibir fuertes golpes durante un entrenamiento de boxeo conocido como sparring con personas mayores de edad.

El coronel Gilmar Valencia, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, informó que se ha librado un mandamiento de aprehensión contra el adulto responsable de la agresión más grave.

Según las investigaciones, durante el tercer sparring, el menor cayó al suelo y fue nuevamente levantado para recibir más golpes, acción que habría provocado su actual estado crítico. El sospechoso tiene 26 años y actualmente se encuentra prófugo.

“Ya tenemos una persona arrestada, que fue el primer sparring con el que el menor tuvo contacto, y otro joven se presentará voluntariamente ante las autoridades mañana. Todos los implicados son mayores de edad”, explicó Valencia.

El coronel ratificó que el instructor que llevó al menor al gimnasio sin el consentimiento de sus padres se encuentra en calidad de aprendido.

“Estamos acumulando toda la información para llegar a la verdad histórica y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados”, señaló.

Además, surgieron denuncias que apuntan a que el entrenador cobraba por llevar jóvenes como sparrings, e incluso podrían haberse realizado apuestas ilegales vinculadas a las peleas.

“Una vez que tengamos la declaración de todos los participantes, se verificará qué ocurrió realmente y se sancionará a los responsables”, aseguró Valencia.

El gimnasio donde ocurrió la agresión fue intervenido y precintado, y las autoridades revisarán si contaba con las medidas de seguridad adecuadas para la práctica del boxeo. Valencia enfatizó que la diferencia de edad y experiencia entre el adolescente y los adultos involucrados constituye un factor agravante.

“Es evidente que un menor de 15 años no debería enfrentarse a un adulto de 26. Este tipo de prácticas requieren regulación estricta y supervisión profesional”, afirmó.

La Felcc continúa con la búsqueda del adulto prófugo y recaba los testimonios de todos los involucrados para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar sanciones conforme a la ley.

Mira la programación en Red Uno Play