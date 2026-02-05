Roberto Fernández presenta descargos ante el TED por impugnación a su candidatura

El candidato a primer concejal por la Alianza Solidaridad Popular (ASIP), Roberto Fernández, se presentó ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) para presentar sus descargos tras la impugnación que buscaba inhabilitar a todos sus candidatos.

“Vinimos a presentar un informe completo y a solicitar seguridad jurídica, una certificación y un pronunciamiento del Tribunal”, afirmó Fernández durante su intervención.

Además, aseguró que su documentación se encuentra debidamente respaldada: “Sí, nosotros hemos cumplido con todos los procedimientos. Han pasado casi cinco años desde la última elección en la que participamos, y hemos cumplido con todas las exigencias legales y jurídicas”, indicó.

Fernández adelantó que su candidato a alcalde y la plancha de concejales serán inscritos oficialmente este jueves.

“Con más ganas, le decimos que vamos a ser un gran protagonista en estas elecciones. Mañana presentamos a nuestro candidato alcalde en Santa Cruz, así como nuestra nueva plancha de concejales”, sostuvo.

El candidato destacó que su postulante para la alcaldía posee “condiciones excelentes para administrar Santa Cruz, es serio, con trayectoria institucional y responderá al 100% a las demandas de la ciudad, al igual que todos nuestros candidatos en todo el departamento”.

Con este paso, Fernández busca garantizar la participación de su agrupación en los próximos comicios y dejar claro que cuenta con el respaldo legal necesario para hacerlo.

