TED Santa Cruz define impugnaciones a candidatos municipales

El Tribunal Electoral Departamental (TED) resolvió dos impugnaciones presentadas contra candidatos a alcaldes, determinando la habilitación de Mario Cronenbold y la inhabilitación de Julio César Carrillo y Jorge 'Chichino' Morales.

El vocal del TED, Manfredo Bravo, informó que la impugnación contra Mario Cronenbold fue declarada improbada, por lo que el candidato continúa habilitado para participar en las elecciones.

“Se ha declarado improbado el fundamento de inhabilitación, por lo tanto, tiene solo una elección, lo que lo deja habilitado para seguir compitiendo en esta elección”, explicó Bravo.

En contraste, el TED resolvió la inhabilitación de Julio César Carrillo, candidato a la Alcaldía de Porongo, debido a que ya fue electo como alcalde en las elecciones subnacionales de 2010 y 2015, lo que contraviene la normativa vigente.

“Aquí sí se ha procedido a su inhabilitación”, precisó el vocal.

De la misma manera, Jorge 'Chichino' Morales, candidato a la Alcaldía de La Guardia, no podrá continuar en carrera electoral tras la resolución asumida por la sala plena del TED.

Respecto al caso de Wilfredo Añez, candidato a la Alcaldía de Cotoca, Manfredo Bravo señaló que aún se espera el informe jurídico correspondiente, aunque adelantó que podría correr la misma suerte que los candidatos ya inhabilitados.

“Sí ha llegado, pero todavía no se ha tratado en sala plena. Estamos esperando el informe jurídico. Dado el ejemplo que ya tenemos, ya se puede sacar conclusiones”, manifestó.

El Tribunal Electoral Departamental continuará analizando los informes pendientes antes de emitir resoluciones definitivas en los casos aún en evaluación.

