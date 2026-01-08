Subnacionales 2026: Vicente Cuéllar, candidato a la Alcaldía, plantea elección de subalcaldes para Santa Cruz

Uno de los 15 candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz es, Vicente Cuéllar Téllez, economista y abogado de 61 años, presentó en Uno Decide su visión de ciudad y los ejes centrales de su plan de gobierno.

El exrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno aseguró que su postulación responde a una preocupación por el rumbo que ha tomado el municipio en los últimos años.

“Tenemos una ciudad en ruinas, abandonada, donde el vecino no tiene oportunidades y no hay empleo”, afirmó Cuéllar, al advertir que la inseguridad “crece día a día” y se ha convertido en una de las principales demandas ciudadanas.

En ese contexto, sostuvo que Santa Cruz “necesita una persona seria, con un buen programa y un buen equipo para reconducir el destino de esta gran ciudad”.

El candidato destacó su trayectoria vinculada al sector académico y cívico, recordando su paso por el rectorado de la UAGRM y su rol como presidente del Comité Interinstitucional que impulsó la realización del Censo de Población y Vivienda.

“Siempre he estado al servicio de la juventud y de Santa Cruz”, señaló.

Entre sus principales propuestas, Cuéllar plantea una descentralización distrital efectiva, con transferencia real de recursos y poder de decisión.

“Queremos que los distritos trabajen con autonomía total”, afirmó, y anunció la presentación de un proyecto de ley para que los subalcaldes sean elegidos de manera democrática.

Además, remarcó que su plan prioriza áreas clave como salud, educación, transporte, titularización de tierras y la planificación integral del desarrollo urbano.

Mira la programación en Red Uno Play