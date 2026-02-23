Conozca la multa por faltar como jurado electoral el 22 de marzo

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), Marco Monasterio, informó que las personas que fueron sorteadas como jurados electorales y no acudan a cumplir su función el día de la votación serán sancionadas con una multa económica de Bs 1.650.

“En el caso de que no cumplan su función como jurado electoral van a ser pasibles de sanciones económicas de Bs 1.650, que es el 50% del salario mínimo nacional (SMN)”, reiteró Monasterio.

Monasterio detalló que en el departamento de Santa Cruz existen 2.038.004 ciudadanos habilitados para votar en el padrón electoral. De este total, fueron designados 53.772 jurados electorales, de los cuales 26.886 son varones y 26.886 mujeres.

La autoridad electoral exhortó a los ciudadanos seleccionados a cumplir con su deber democrático y anunció que la capacitación para jurados electorales iniciará el 3 de marzo, de acuerdo con un cronograma establecido por circunscripción.

“Tenemos un cronograma de capacitación por circunscripción. Primero iniciaremos la próxima semana con las provincias del departamento y la siguiente semana con la capital cruceña, para que todos los jurados electorales conozcan la normativa y cuenten con las herramientas necesarias para resolver cualquier situación que se presente el día de la elección”, explicó Monasterio.

Desde el TED recordaron que la participación como jurado electoral es obligatoria y constituye un pilar fundamental para garantizar la transparencia y el normal desarrollo del proceso democrático.

