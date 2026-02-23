TEMAS DE HOY:
Robo de escaleras Yuvinka Desaparición menor

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Transporte libre de Cochabamba exige reunión con Hidrocarburos por calidad de gasolina

El sector solicita la presencia del ministro Mauricio Medinaceli en Cochabamba y cuestiona el alcance del seguro solidario activado por YPFB.

Cristina Cotari

23/02/2026 13:35

Representantes del transporte libre de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

El transporte libre de Cochabamba se declaró en emergencia y pidió una reunión con el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, para tratar la calidad de la gasolina y el resarcimiento a los choferes cuyos vehículos resultaron afectados.

El dirigente del sector, Mario Ramos, afirmó que sus solicitudes no fueron atendidas y pidió a las autoridades nacionales presentarse en Cochabamba para dar una respuesta.

“Hemos enviado notas a la ANH y a YPFB para que comuniquen al ministro y vengan con sus técnicos al departamento para dar solución a nuestras exigencias”, señaló.

 

 

Ramos indicó que se espera una respuesta pronta y advirtió que el sector asumirá medidas si no son escuchados. “Esperamos la voluntad de nuestras autoridades. No vamos a ser intransigentes, pero en cualquier momento podemos activar las  medidas”, afirmó.

En relación al seguro solidario ofrecido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el dirigente sostuvo que el trámite no debería ser  burocrático, sino un resarcimiento efectivo por los gastos ya realizados en reparaciones de los vehículos.

Mientras tanto, desde YPFB se  informó que el seguro solidario ya se encuentra activo para compensar a los motorizados afectados por la calidad del combustible. Los reclamos pueden presentarse mediante un sistema habilitado por WhatsApp, como parte de un procedimiento coordinado en mesas técnicas.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD