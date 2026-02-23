Transporte libre de Cochabamba exige reunión con Hidrocarburos por calidad de gasolina

El transporte libre de Cochabamba se declaró en emergencia y pidió una reunión con el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, para tratar la calidad de la gasolina y el resarcimiento a los choferes cuyos vehículos resultaron afectados.

El dirigente del sector, Mario Ramos, afirmó que sus solicitudes no fueron atendidas y pidió a las autoridades nacionales presentarse en Cochabamba para dar una respuesta.

“Hemos enviado notas a la ANH y a YPFB para que comuniquen al ministro y vengan con sus técnicos al departamento para dar solución a nuestras exigencias”, señaló.

Ramos indicó que se espera una respuesta pronta y advirtió que el sector asumirá medidas si no son escuchados. “Esperamos la voluntad de nuestras autoridades. No vamos a ser intransigentes, pero en cualquier momento podemos activar las medidas”, afirmó.

En relación al seguro solidario ofrecido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el dirigente sostuvo que el trámite no debería ser burocrático, sino un resarcimiento efectivo por los gastos ya realizados en reparaciones de los vehículos.

Mientras tanto, desde YPFB se informó que el seguro solidario ya se encuentra activo para compensar a los motorizados afectados por la calidad del combustible. Los reclamos pueden presentarse mediante un sistema habilitado por WhatsApp, como parte de un procedimiento coordinado en mesas técnicas.



Mira la programación en Red Uno Play