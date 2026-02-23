La situación en el principal centro pediátrico de Santa Cruz, Hospital de Niños, ha escalado de crítica a alarmante. Un video grabado con teléfono celular evidencia la sobresaturación en los servicios de reanimación y observación, donde los espacios ya no alcanzan para la cantidad de pequeños pacientes que requieren atención urgente.

“El servicio de reanimación está super lleno. Hay otro paciente en camilla. No solo eso, también tenemos pacientes con ventiladores en el servicio de observación”, se escucha decir a la persona que realiza el recorrido mientras muestra las imágenes del interior del hospital.

Las imágenes revelan camillas ubicadas una junto a otra, personal médico maniobrando en espacios reducidos y menores conectados a equipos de soporte vital en áreas improvisadas ante la falta de espacio. La emergencia no da tregua y el hacinamiento complica aún más la labor del personal sanitario.

Goteras en plena sala de atención

Pero la saturación no es el único problema. El video también expone deficiencias en la infraestructura. En una de las salas se observa a un menor conectado a lo que aparenta ser un respirador, mientras sobre su camilla se encuentra un recipiente plástico que recoge el agua filtrada desde el techo.

La gotera cae en medio de cables y equipos médicos, justo debajo de una pantalla de iluminación, lo que representa un riesgo potencial ante la combinación de agua y electricidad. Más allá de la incomodidad, la escena evidencia problemas de mantenimiento que agravan la situación en un entorno donde la seguridad debería ser prioridad.

Familias en espera y personal al límite

Familiares denuncian largas horas de espera y aseguran que el personal de salud, aunque redobla esfuerzos, ya no da abasto frente a la creciente demanda. La falta de espacio y de recursos humanos vuelve recurrente una crisis que, según señalan, se repite cada año en temporadas de alta demanda.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han anunciado medidas estructurales que permitan ampliar la capacidad de atención o mejorar la infraestructura del hospital, considerado el principal referente pediátrico del departamento.

Mientras tanto, médicos y enfermeras continúan trabajando en condiciones adversas, intentando garantizar atención a los menores en medio de salas saturadas y techos que ceden ante la lluvia.

