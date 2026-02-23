Santa Cruz: Este martes se conocerán avances sobre compensación por gasolina

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que este martes se realizará una reunión con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el Ministerio de Hidrocarburos y la dirigencia de mototaxistas para conocer la metodología de pago de la compensación a los afectados por la gasolina “descompensada”.

Cochamanidis explicó que en el encuentro las autoridades deberán brindar información detallada sobre la calidad del combustible distribuido, así como los avances en los acuerdos asumidos con las aseguradoras para cubrir los daños ocasionados en vehículos y motocicletas.

Asimismo, indicó que se espera que la estatal petrolera identifique a los responsables de haber ingresado al departamento de Santa Cruz combustible en mal estado, situación que generó perjuicios económicos a transportistas y usuarios.

“Mañana (martes) se realizará la reunión en la que nos explicarán la calidad del combustible, el informe de los avances respecto a los arreglos con el seguro y, además, lo comprometido sobre la identificación de los responsables de traer gasolina en mal estado a Santa Cruz”, afirmó el dirigente cívico.

Recordó que el encuentro estaba previsto para la semana pasada; sin embargo, YPFB solicitó reprogramarlo para este lunes 23 de febrero. No obstante, los cívicos pidieron que la reunión se concrete este martes 24, debido a que en esa fecha se tenía prevista una cita clave para establecer responsabilidades sobre la calidad del combustible.

