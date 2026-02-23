Filas de cisternas se extienden esperando descargar combustible en la refinería de Palmasola

Persisten las largas filas de camiones cisterna en inmediaciones de la refinería de Palmasola, donde más de mil vehículos aguardan autorización para ingresar y descargar combustible.

La fila alcanza hasta el séptimo anillo de la doble vía en la avenida Santos Dumont, generando una imagen que los conductores califican como histórica.

Los transportistas señalan que la cantidad de cisternas prácticamente se duplicó en comparación con la semana anterior, cuando se contabilizaban alrededor de 500 unidades. Actualmente, estiman que son cerca de mil camiones, distribuidos en doble fila tanto en la vía de ingreso como en la de retorno.

Las filas abarcan aproximadamente seis kilómetros entre ida y vuelta, afectando la circulación vehicular en esta importante vía que conecta con el centro de la ciudad. Los choferes permanecen en el lugar a la espera de una orden que les permita ingresar al recinto para descargar el carburante.

Según los conductores, el acuerdo alcanzado la pasada semana con el Gobierno establecía el ingreso de 300 cisternas por día; sin embargo, denuncian que esa cifra no se estaría cumpliendo.

El combustible que transportan proviene principalmente de Paraguay, Argentina y otros países, mientras la espera continúa en las afueras de la refinería.

