El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, confirmó que actualmente existen 300 cisternas con diésel y gasolina en inmediaciones de la refinería de Palmasola, a la espera de descargar combustible, y desmintió versiones que hablaban de 700 unidades.

“Primero aclarar, son 300 cisternas. Por ahí hemos leído en los medios que hablan de 700 cisternas. Son 300 cisternas; de esas 300 cisternas, la mitad más o menos son de diésel, no todo es gasolina, la otra mitad es de gasolina”, señaló la autoridad.

Flores explicó que el incremento de cisternas responde a una ampliación en la capacidad de carga de las plantas, como parte de un proceso de reorganización del sistema logístico nacional.

“Lo que estamos haciendo cuando se hizo la exposición, ha aumentado la carga en las plantas. Actualmente teníamos carga para un solo día, ahora estamos con carga casi llegando a los nueve días de capacidad de abastecimiento. O sea, tenemos una gran autonomía a nivel del país”, afirmó.

Según el titular de YPFB, la estatal petrolera se encuentra en un proceso de reconfiguración que abarca plantas, buques, entregas y cisternas, con el objetivo de optimizar la recepción y distribución de mayores volúmenes de combustible, incluso por encima de los niveles que ya se encuentran en stock.

“Estamos reorganizando todo el sistema logístico. Plantas, buques, entregas, cisternas y todo eso, y se amplió la capacidad. Estamos reconfigurando ese sistema para poder recibir mayores volúmenes a los que ya tenemos inclusive en stock”, agregó.

