Gobierno aclara que viceministra cometió “error de comunicación”

El Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado institucional en el que aclaró que una reciente declaración de la viceministra de Autonomías Andrea Barrientos fue un “error de comunicación” y no representa la posición política ni institucional del Gobierno Nacional en el debate sobre el proceso autonómico y la propuesta del 50-50.

Según el pronunciamiento oficial, la propia autoridad reconoció el error y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las autonomías en el país.

“Como Gobierno, valoramos la claridad con la que la autoridad ha asumido este error y ha reafirmado públicamente el compromiso de avanzar hacia un modelo autonómico basado en el respeto a las regiones, el diálogo horizontal y la coordinación institucional”, señala el comunicado.

El Ministerio también precisó que el Viceministerio de Autonomías no ejerce control político sobre las entidades territoriales, sino que cumple un rol de coordinación institucional y armonización normativa. En ese marco, su función principal es fortalecer las capacidades regionales y garantizar la coherencia normativa dentro del régimen autonómico establecido por la Constitución.

Asimismo, el Gobierno ratificó su decisión de avanzar hacia una gobernanza basada en la descentralización, orientada a promover el desarrollo regional mediante el diálogo técnico y la participación de diversos actores sociales.

Finalmente, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del régimen autonómico y con la construcción de una Bolivia más equitativa e inclusiva, destacando que la autonomía es una herramienta clave para el desarrollo y la justicia social.

