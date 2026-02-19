TEMAS DE HOY:
Violencia Familiar Atraco en el Centro celular robado

26ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Santa Cruz: Vehículo cayó en un canal de drenaje en la avenida San Aurelio

Accidente deja importantes daños materiales en el vehículo y un semáforo afectado; autoridades investigan el hecho. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/02/2026 8:04

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un vehículo sufrió un accidente y cayó al canal de drenaje, la mañana de este jueves en la avenida San Aurelio de Santa Cruz. El incidente dejó grandes daños materiales en el motorizado y afectó un semáforo ubicado a pocos metros del lugar.

La policía llegó al sitio para iniciar con las investigaciones y realizar el retiro del vehículo. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de personas que viajaban dentro ni su estado de salud, aunque se presume que el conductor fue trasladado a un centro de atención cercano.

Efectivos de igual manera, están recabando imágenes de cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrió el accidente. El semáforo cercano quedó prácticamente destrozado, lo que complica la circulación en la zona.

Se espera un informe oficial que detalle las circunstancias del accidente y la condición de los involucrados.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD