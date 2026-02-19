Santa Cruz: Vehículo cayó en un canal de drenaje en la avenida San Aurelio

Un vehículo sufrió un accidente y cayó al canal de drenaje, la mañana de este jueves en la avenida San Aurelio de Santa Cruz. El incidente dejó grandes daños materiales en el motorizado y afectó un semáforo ubicado a pocos metros del lugar.

La policía llegó al sitio para iniciar con las investigaciones y realizar el retiro del vehículo. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de personas que viajaban dentro ni su estado de salud, aunque se presume que el conductor fue trasladado a un centro de atención cercano.

Efectivos de igual manera, están recabando imágenes de cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrió el accidente. El semáforo cercano quedó prácticamente destrozado, lo que complica la circulación en la zona.

Se espera un informe oficial que detalle las circunstancias del accidente y la condición de los involucrados.

