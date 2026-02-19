TEMAS DE HOY:
Omar Patti quiere convertir a El Alto en zona económica especial  

Patti es candidato por la Alianza Social Patriótica (ASP) para alcanzar la Alcaldía de El Alto.

Juan Marcelo Gonzáles

19/02/2026 0:04

Foto: Omar Patti, candidato
El Alto

Este miércoles 18 de febrero estuvo presente en Uno Decide del programa Que No Me Pierda (QNMP) el candidato a la alcaldía de El Alto por la Alianza Social Patriótica (ASP), Omar Patti. El aspirante a sillón municipal destacó el potencial de los alteños y afirmó que quiere transformar el municipio con una política de cero tolerancia a la corrupción. Una ciudad que debería ser referencia a nivel nacional.

Patti es ingeniero comercial y abogado y aseguró que el candidato necesita una formación técnica.

Siendo su primera incursión en la política, entre sus propuestas hay varios pilares:

Economía

Menciona que, si bien esta urbe no cuenta con recursos naturales, sí cuenta con recursos humanos de los alteños, que siempre son catalogados como trabajadores. Se debe declarar a este municipio una zona económica especial, que consiste en liberar de impuestos a los emprendedores, micro y pequeños empresarios.

Comercio

Muchos de los alteños se dedican al comercio y el objetivo es que exista un reordenamiento y apoyo al sector informal por un tiempo determinado y, con ese apoyo, que pasen a formalizar sus negocios.

Seguridad

El candidato propone crear los guardianes de El Alto para que sean los nuevos gendarmes que ayudarán a controlar en algunas zonas específicas.

Se deben instalar cámaras y dar condiciones a la policía para que puedan realizar los trabajos de vigilancia.

Transporte

Patti promete eliminar las paradas momentáneas del transporte público. Se quiere implementar y fortalecer los buses municipales con una tarifa solidaria de Bs 1.

