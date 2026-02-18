Atención: el dólar paralelo presenta variaciones la tarde de este miércoles

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo registró este miércoles 18 de febrero al mediodía una leve variación respecto a los valores observados durante las primeras horas de la jornada, reflejando la constante tensión entre oferta y demanda de divisas en el país.

De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:24 el dólar se cotizaba en Bs 9,07 para la venta y Bs 9,09 para la compra.

Estas cifras muestran un ligero ajuste frente a la mañana, cuando la moneda norteamericana alcanzó Bs 9,09 para la venta y Bs 9,14 para la compra.

Por su parte, el denominado dólar blue, reportado por el sitio bolivianblue.net, también presentó leves movimientos en el mercado informal, situándose en Bs 9,07 para la venta y Bs 9,09 para la compra, manteniéndose en un rango similar, pero con pequeñas diferencias entre plataformas de referencia.

Estas fluctuaciones, aunque mínimas en términos numéricos, son seguidas con atención por comerciantes, importadores y ciudadanos que buscan resguardar el valor de sus ingresos frente a la escasez de divisas en el sistema financiero formal.

Cotización del dólar paralelo

Así cotiza el dólar paralelo la tarde de este miércoles.

Cotización del dólar blue

Así cotiza el dólar blue la tarde de este miércoles.

