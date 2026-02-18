“La última vez que estuve con mi hijo fue en México en 2022”: el padre de Leo Rosas se quiebra al recordarlo

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, Álvaro Rosas recordó a su hijo durante una entrevista exclusiva con El Mañanero. “La última vez que estuve con mi hijo fue en México el año 2022”, confesó, al rememorar el último reencuentro familiar.

“Consternado y deshecho por lo que le ha pasado a mi hijo, Leito empezó desde muy niño como siempre decía en sus entrevistas, desde los 3 años no sabía ni hablar, pero mi abuela tarareaba y él empezaba a cantar. Entonces, él empezó, como nosotros antes cantábamos música antigua, él empezó a aprender, empezó a mirar, de ahí fue el gusto por las baladas, boleros, por la música antigua. Desde niño a él nunca le gustó la música reggaetón, rock, nada de eso, él fue baladista desde que inició carrera, mi hijo siempre fue romántico”, señaló.

La familia recuerda que Leo no solo destacaba por su inclinación romántica, sino también por su versatilidad artística.

“Leo era versátil para todo, Leo cantaba en portugués, italiano, hay videos circulando. El último show que tuvo en Santa Cruz, cantó en inglés, portugués y en italiano. Él cantaba salsa, cumbia, merengue, todo lo que se le ponía, lo cantaba, era como decía un amigo, tu hijo es un MP5, canta todo, solo que él se inclinó por las baladas, él siempre fue romántico, pero cantaba todo se le ponía. Así lo vamos a recordar como el gran cantante y artista que fue”, agregó su padre.

Ese talento lo llevó a ser finalista de La Voz México, plataforma que consolidó su proyección internacional y le permitió ganarse el cariño no solo en Bolivia, sino también en México.

Nicole Rosas, hermana del artista, también compartió palabras cargadas de emoción. “Con nosotros siempre fue un buen hermano, desde siempre, siempre nos demostró su apoyo. Ha sido una persona noble, educada”. Y añadió: “Yo como su hermana me siento muy orgullosa como era él, y como las personas lo recuerdan”.

Sobre el último reencuentro, Álvaro detalló que ocurrió cuando Leo vivía en México junto a su esposa, Mariam. “La última vez que estuve con mi hijo fue en México el año 2022, fue cuando la invitación cuando estuvo viva Mariam, su esposa, me hablaban, papi venite porque era para octubre, su cumpleaños, me decían venite papi para que la pasemos bien, bueno, me fui a México, ese tiempo que estuve allá la pase super bien, y como siempre Leito muy querido en México, realmente me di cuenta que no solo en Bolivia, si no que en México tenía amigos de todas las edades y como lo querían y la verdad que me siento por esa parte muy satisfecho, muy feliz por como lo querían a Leo”, reveló.

El padre también recordó las conversaciones cotidianas que mantenían. “Todos los días hablábamos, incluso me decía: papito miércoles que me llamas peor que el FBI me decía, porque él estaba en unos proyectos, tenía dos temas para estrenar, de acá a cuatro meses tenía que irse a México para un proyecto con un colega y amigo Vladimir Suárez, pero lamentablemente sucedió lo que todo el mundo ya saben”.

Finalmente, Álvaro resumió cómo desea recordarlo: “A Leo lo voy a recordar como un chico noble, humilde, carismática, con una voz excepcional que para mí es uno de los mejores cantantes porque era un chico muy prodigioso no por nada salió finalista de La Voz México, lo voy a recordar con todas esas sus virtudes a mi hijo que realmente era un chico muy noble”.

