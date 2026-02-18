¡Polémica! Vinícius explotó ante Benfica: “¡Me dijo mono!” y se retiró

Vinícius Júnior volvió a quedar en el centro de una polémica por racismo, esta vez en el duelo entre Real Madrid y Benfica por la UEFA Champions League. El brasileño denunció que el argentino Gianluca Prestianni lo insultó con la palabra “mono” durante un cruce posterior al gol del 1-0.

Según el relato de Vinícius, Prestianni se tapó la boca con la camiseta para ocultar lo que decía, lo que encendió la tensión dentro del campo. El delantero madridista fue directo a reclamar al árbitro François Letexier y, como señal de protesta, se retiró unos metros del terreno y llegó a sentarse en el banquillo mientras el partido quedaba detenido.

El juez aplicó el protocolo antirracismo de la UEFA y el encuentro estuvo parado durante varios minutos antes de reanudarse. El episodio generó un fuerte impacto mediático y opacó el desarrollo del partido.

Tras el encuentro, Vinícius se expresó públicamente contra el racismo y lanzó un mensaje directo: calificó a los racistas como “cobardes”. En paralelo, desde el entorno del Real Madrid hubo respaldo total, e incluso Kylian Mbappé pidió sanciones ejemplares.

Por su parte, Prestianni negó haber lanzado un insulto racista y aseguró que todo fue un malentendido. Sin embargo, la UEFA ya abrió una investigación formal y el caso podría terminar con una sanción deportiva si se comprueba la denuncia.

Mira la programación en Red Uno Play