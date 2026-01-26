¡Escándalo! Echaron a un DT por armar el equipo con ChatGPT

Salió a la luz el motivo por el cual el entrenador español Robert Moreno fue despedido en 2025, cuando dirigía al FC Sochi de Rusia. Según versiones difundidas en ese país, fue acusado de armar el once titular de su equipo utilizando la inteligencia artificial ChatGPT.

Moreno, quien también dirigió a la selección española de fútbol en 2019, continuó su carrera en el fútbol ruso, donde su ciclo terminó de manera abrupta tras estas acusaciones.

El señalamiento fue realizado por Andrei Orlov, exdirector general del club, quien en una entrevista con un medio ruso afirmó que la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta central en el trabajo cotidiano del entrenador.



“Una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Moreno, ChatGPT llegó a ser una de las principales”, sostuvo.

Según el exdirigente, el DT utilizaba la inteligencia artificial incluso para la planificación de entrenamientos. En una ocasión, el programa sugería sesiones de hasta 28 horas sin descanso para los jugadores, una recomendación que fue corregida a tiempo y que, de acuerdo con Orlov, evidenció el grado de confianza depositado en la herramienta.

Orlov también relató que se cargaron datos de scouting en la plataforma para evaluar delanteros y que el sistema posicionó a Artur Shushenachev como la mejor opción, por delante de otros nombres analizados.

Ante la difusión de estas versiones, el exseleccionador de España —quien en 2019 sumó siete victorias y dos empates— salió a desmentirlas públicamente. En declaraciones al diario La Razón, negó haber utilizado cualquier tipo de inteligencia artificial para preparar partidos o tomar decisiones deportivas.

