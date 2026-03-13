TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Policía Boliviana robo de tarjetas

22ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Árbol cae en plena vía y complica el tránsito en la avenida Costanera de La Paz

El árbol cayó durante la madrugada en el cruce hacia la calle 5 de Obrajes, lo que obligó a conductores a frenar y retroceder ante la falta de señalización.

Red Uno de Bolivia

13/03/2026 7:13

Foto: El ábol que cayó en la avenida Costanerita.
La Paz

Escuchar esta nota

Un árbol de aproximadamente tres metros de altura cayó la madrugada de este viernes en el cruce de la avenida Costanera, en el desvío hacia la calle 5 de Obrajes, en la zona Sur de La Paz, lo que provocó el bloqueo del carril de subida para los vehículos.

De acuerdo con el reporte realizado en el lugar, el árbol se desprendió prácticamente desde la raíz, aparentemente debido a las intensas precipitaciones registradas durante la jornada. En el lugar no se evidenció la participación de algún vehículo u otro factor externo en la caída.

Tránsito afectado

La presencia del árbol impide el paso por el puente que conecta la Costanera con la calle 5 de Obrajes.

Ante esta situación, varios conductores que llegan hasta ese punto se ven obligados a frenar de manera brusca y retroceder, una maniobra que genera riesgo de accidentes debido a la falta de señalización en el sector.

Piden intervención municipal

El incidente también genera complicaciones en la circulación vehicular. El tránsito por la avenida Costanera solo se mantiene habilitado hasta la rotonda que conecta con la avenida Mario Mercado, mientras que el paso hacia la avenida La Paz permanece interrumpido.

Vecinos y conductores solicitaron la intervención de autoridades municipales, en particular de la Subalcaldía de la zona Sur o de unidades de gestión de riesgos, para retirar el árbol y habilitar nuevamente la vía.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD