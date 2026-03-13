Árbol cae en plena vía y complica el tránsito en la avenida Costanera de La Paz

Un árbol de aproximadamente tres metros de altura cayó la madrugada de este viernes en el cruce de la avenida Costanera, en el desvío hacia la calle 5 de Obrajes, en la zona Sur de La Paz, lo que provocó el bloqueo del carril de subida para los vehículos.

De acuerdo con el reporte realizado en el lugar, el árbol se desprendió prácticamente desde la raíz, aparentemente debido a las intensas precipitaciones registradas durante la jornada. En el lugar no se evidenció la participación de algún vehículo u otro factor externo en la caída.

Tránsito afectado

La presencia del árbol impide el paso por el puente que conecta la Costanera con la calle 5 de Obrajes.

Ante esta situación, varios conductores que llegan hasta ese punto se ven obligados a frenar de manera brusca y retroceder, una maniobra que genera riesgo de accidentes debido a la falta de señalización en el sector.

Piden intervención municipal

El incidente también genera complicaciones en la circulación vehicular. El tránsito por la avenida Costanera solo se mantiene habilitado hasta la rotonda que conecta con la avenida Mario Mercado, mientras que el paso hacia la avenida La Paz permanece interrumpido.

Vecinos y conductores solicitaron la intervención de autoridades municipales, en particular de la Subalcaldía de la zona Sur o de unidades de gestión de riesgos, para retirar el árbol y habilitar nuevamente la vía.

