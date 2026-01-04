TEMAS DE HOY:
¡Atención! La avenida Libertador estará cerrada desde este lunes hasta fines de febrero

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha anunciado que la Avenida del Libertador de acceso a la zona sur a la altura de la Gruta de Lourdes será cortada desde el 5 de enero hasta fines de febrero.

Juan Marcelo Gonzáles

04/01/2026 15:26

Foto: Gruta de Lourdes en la Av. Del Libertador. (alcaldía La Paz)
La Paz

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha anunciado que la Avenida del Libertador de acceso a la zona sur, a la altura de la Gruta de Lourdes, será cortada desde el 05 de enero hasta fines de febrero.

El motivo del corte es para la construcción de la “superobra” de la Avenida La Paz; además, se anunció la habilitación de un desvío 50 metros antes del corte de la vía para permitir el tránsito de los vehículos en ambas direcciones.

La obra se construye sobre el embovedado del río Choqueyapu, donde contará con dos distribuidores viales, cuatro carriles y áreas verdes.

 

