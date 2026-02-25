Choferes anuncian entrega de documentos desde el lunes para resarcimiento por gasolina

Tras una jornada de protestas, dirigentes de la Federación de Choferes Chuquiago Marka confirmaron que el Gobierno ejecutará el resarcimiento por daños atribuidos a la gasolina desestabilizada.

El secretario ejecutivo del sector, Santos Escalante, informó que el proceso comenzará el lunes con la presentación digital de la documentación requerida.

“Sí o sí va a ir el resarcimiento. El ministro es el garante para que pueda cumplirse todo lo que se ha pedido. A partir del día lunes ya tenemos que hacer ingresar todos estos documentos que simplemente van a ser digitales”, señaló.

El dirigente reconoció que durante la reunión se registraron desacuerdos internos que derivaron en el abandono del diálogo por parte de la dirigencia nacional. Sin embargo, afirmó que no podían prolongar el perjuicio a los conductores de base.

“No podía hoy salir al hombre de base y decirle ‘No hemos conseguido. Hemos abandonado una vez más’ y perjudicarlo más”, sostuvo.

Según indicó, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, asumió el rol de garante para asegurar el cumplimiento del proceso. Además, se prevé una nueva reunión para formalizar los compromisos.

Flexibilización de requisitos

Uno de los puntos centrales fue la eliminación de algunos requisitos. No se exigirá la presentación de factura ni del SOAT original para activar el trámite.

El procedimiento será completamente digital y permitirá clasificar los casos en tres categorías: leve, grave y muy grave, según el nivel de daño mecánico en cada vehículo, a fin de definir el tipo de compensación correspondiente.

