La asfixió y fingió que huyó a Chile: 30 años de cárcel para feminicida de Nelly en Cochabamba

El Ministerio Público logró una sentencia de 30 años de presidio sin derecho a indulto contra Osmar Negretty Quiruchi, de 29 años, hallado culpable del delito de Feminicidio cometido en contra de su concubina, Nelly V. H., de 27 años, en el municipio de Sacaba.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que durante la audiencia de juicio oral se presentaron pruebas contundentes, entre ellas la triangulación y geoposicionamiento de llamadas que ubicaron al acusado en el lugar del crimen, además de declaraciones testificales y otros elementos que acreditaron su responsabilidad.

“El Ministerio Público demostró con pruebas suficientes la autoría del acusado, logrando que el Tribunal imponga la pena máxima de 30 años de presidio”, señaló la autoridad.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer N.º 1 de Sacaba, y deberá cumplirse en el penal de Penal de El Abra.

Intentó encubrir el crimen

El fiscal del caso, Marcelo Villarroel Ágreda, detalló que el hecho ocurrió el 12 de marzo de 2024, en el domicilio que la víctima compartía con su pareja en Sacaba. Allí, el sujeto le quitó la vida asfixiándola.

Tras cometer el crimen, intentó desviar la investigación asegurando a los familiares que Nelly había abandonado el país rumbo a Chile. Incluso envió mensajes desde el teléfono de la víctima para simular su ausencia y reforzar la versión de una supuesta partida voluntaria.

Sin embargo, ante la falta de contacto real, los familiares activaron su búsqueda y formalizaron la denuncia por desaparición.

Hallazgo de los restos

El 24 de marzo de 2024, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Sacaba realizó el levantamiento de restos humanos de sexo femenino en la zona San Isidro, a orillas del lago.

Posteriormente, los restos fueron identificados como los de Nelly, mediante características físicas y objetos personales.

El caso generó profunda consternación en la población y se suma a la larga lista de hechos de violencia extrema contra la mujer en el país. La sentencia representa un mensaje firme contra el feminicidio y un paso hacia la justicia para la víctima y su familia.

