Jhonny Fernández permanece en celdas de la Felcc a la espera de su audiencia

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra Jhonny Fernández pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras aguarda la fijación de fecha y hora para su audiencia de medidas cautelares.

La información fue confirmada por el director de la Felcc, el coronel Jhonny Coca, quien señaló que la autoridad edil permanece en las instalaciones policiales bajo el mismo régimen que el resto de las personas aprehendidas.

“Es así, el alcalde se encuentra en celdas de la Felcc a la espera de la fijación de la audiencia de medidas cautelares”, indicó la autoridad policial.

Consultado sobre si Fernández recibe un trato diferenciado o se encuentra en un espacio especial, el coronel Coca fue enfático al señalar que no existen privilegios. “Todas las personas aprehendidas tienen un solo lugar acá en la Felcc y son las celdas. No existe otro espacio para que podamos ponernos de acuerdo a la calidad de las personas”, afirmó.

En cuanto al estado de salud del alcalde, Coca informó que el día de su aprehensión fue dado de alta médica aproximadamente a las 22:00, documento que certifica que se encuentra en buen estado. No obstante, aseguró que la institución cuenta con un protocolo de atención médica para personas privadas de libertad en caso de que se presente alguna descompensación.

“Si se presentara algún problema de salud, contamos con un protocolo de atención que se activará de inmediato”, explicó.

Se espera que en las próximas horas la autoridad judicial determine la hora de la audiencia cautelar, donde se definirá la situación legal del alcalde.

