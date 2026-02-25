Abogado explica qué hacer tras un accidente y cómo se define la responsabilidad

El jurista David Méndez explicó que los daños materiales suelen ser infracción, pero si hay heridos o conducción peligrosa, puede configurarse delito.
25/02/2026 12:07
Escuchar esta nota
Tras un accidente de tránsito, muchas personas no saben cómo actuar ni qué consecuencias legales puede tener el hecho. ¿Se trata de una simple infracción o de un delito? El abogado David Méndez aclaró estas dudas en el programa El Mañanero.
¿Cuándo es infracción?
En los casos más comunes como los choques en esquinas donde solo existen daños materiales y no hay heridos el hecho suele calificarse como infracción. En estas situaciones, la mejor alternativa es la conciliación entre partes.
Sin embargo, incluso cuando ambas partes deciden “arreglar” en el lugar del hecho, los seguros exigen generalmente un informe policial para determinar los grados de responsabilidad y proceder con el resarcimiento de los daños.
“El informe de la Unidad Operativa de Tránsito es fundamental para establecer responsabilidades, porque cuando ambos vehículos están en movimiento, casi nunca existe una culpa del cien por ciento”, precisó. ¿Cuándo se convierte en delito?
El escenario cambia cuando existen personas lesionadas o cuando se configura conducción peligrosa, una figura que sí está tipificada como delito y puede derivar en pena privativa de libertad.
Méndez advirtió que en la ciudad una parte considerable de los accidentes involucra a choferes de transporte público bajo conductas imprudentes. “La conducción peligrosa ya no es una infracción, es un delito y tiene consecuencias penales”, remarcó.
¿Qué pasa si uno de los conductores no está de acuerdo?
La disconformidad de una de las partes puede escalar el conflicto. En esos casos, corresponde informar el hecho a la Unidad Operativa de Tránsito para que determine el grado de responsabilidad de cada conductor.
“No es simplemente decir ‘vos me pagas el cien por ciento’. Hay que establecer qué grado de responsabilidad tiene cada uno”, sostuvo el abogado.
En el caso de vehículos no asegurados, la intervención policial cobra mayor importancia para mediar y evitar conflictos posteriores.
La importancia del seguro
El abogado enfatizó que contar con un seguro vehicular es el principal respaldo ante cualquier eventualidad.
Asimismo, recordó que la Ley de Tránsito, vigente desde 1973, continúa aplicándose, aunque existen proyectos para endurecer sanciones en determinados casos.
Responsabilidad al volante
Finalmente, Méndez hizo un llamado a la prudencia y al respeto de las normas.
“Nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. No podemos circular creyendo que somos dueños de la calle”, concluyó.
Mira la programación en Red Uno Play
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00