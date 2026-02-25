Abogado explica qué hacer tras un accidente y cómo se define la responsabilidad

Tras un accidente de tránsito, muchas personas no saben cómo actuar ni qué consecuencias legales puede tener el hecho. ¿Se trata de una simple infracción o de un delito? El abogado David Méndez aclaró estas dudas en el programa El Mañanero.

“El punto principal es entender que no toda infracción constituye un delito en materia de tránsito”, explicó el jurista. Según detalló, cuando un conductor cumple con la normativa establecida en el Código de Tránsito y el hecho no deja personas lesionadas, generalmente se considera una infracción administrativa.

¿Cuándo es infracción?

En los casos más comunes como los choques en esquinas donde solo existen daños materiales y no hay heridos el hecho suele calificarse como infracción. En estas situaciones, la mejor alternativa es la conciliación entre partes.

“Si simplemente son daños materiales y no existen lesionados, la mejor opción es conciliar, ya sea a través de las aseguradoras o mediante la Unidad Operativa de Tránsito”, señaló Méndez.

Sin embargo, incluso cuando ambas partes deciden “arreglar” en el lugar del hecho, los seguros exigen generalmente un informe policial para determinar los grados de responsabilidad y proceder con el resarcimiento de los daños.

“El informe de la Unidad Operativa de Tránsito es fundamental para establecer responsabilidades, porque cuando ambos vehículos están en movimiento, casi nunca existe una culpa del cien por ciento”, precisó. ¿Cuándo se convierte en delito?

El escenario cambia cuando existen personas lesionadas o cuando se configura conducción peligrosa, una figura que sí está tipificada como delito y puede derivar en pena privativa de libertad.

Méndez advirtió que en la ciudad una parte considerable de los accidentes involucra a choferes de transporte público bajo conductas imprudentes. “La conducción peligrosa ya no es una infracción, es un delito y tiene consecuencias penales”, remarcó.

¿Qué pasa si uno de los conductores no está de acuerdo?

La disconformidad de una de las partes puede escalar el conflicto. En esos casos, corresponde informar el hecho a la Unidad Operativa de Tránsito para que determine el grado de responsabilidad de cada conductor.

“No es simplemente decir ‘vos me pagas el cien por ciento’. Hay que establecer qué grado de responsabilidad tiene cada uno”, sostuvo el abogado.

En el caso de vehículos no asegurados, la intervención policial cobra mayor importancia para mediar y evitar conflictos posteriores.

La importancia del seguro

El abogado enfatizó que contar con un seguro vehicular es el principal respaldo ante cualquier eventualidad.

“Nadie está libre de un hecho de tránsito. Usted puede cumplir todas las normas, pero otra persona puede actuar con imprudencia y aun así involucrarlo en un accidente. El seguro es el blindaje que tiene todo ciudadano”, afirmó.

Asimismo, recordó que la Ley de Tránsito, vigente desde 1973, continúa aplicándose, aunque existen proyectos para endurecer sanciones en determinados casos.

Responsabilidad al volante

Finalmente, Méndez hizo un llamado a la prudencia y al respeto de las normas.

“Nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. No podemos circular creyendo que somos dueños de la calle”, concluyó.

