¿Subió el dólar? Así se cotiza en el mercado paralelo este miércoles 25 de febrero

El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este miércoles 25 de febrero una variación moderada en su cotización, según datos publicados por plataformas digitales que monitorean este segmento no oficial.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la moneda estadounidense se cotiza en Bs 9,04 para la compra y Bs 9,01 para la venta. El martes, el sitio reportaba Bs 9,02 para la compra y Bs 9,01 para la venta en su cierre nocturno, lo que evidencia un ajuste al alza en la primera referencia.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, informó valores de Bs 9,05 para la compra y Bs 9 para la venta. La noche anterior había cerrado en Bs 9,04 para la compra y Bs 9,01 para la venta.

El mercado paralelo no forma parte del sistema financiero regulado. Sin embargo, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y algunos sectores que realizan operaciones en moneda extranjera.

El comportamiento diario responde principalmente a la dinámica de oferta y demanda, en un contexto donde la disponibilidad de dólares incide directamente en los precios.

