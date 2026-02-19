Así cierra el dólar en el mercado paralelo este jueves 19 de febrero en Bolivia

El mercado informal de divisas en Bolivia mostró una tendencia a la baja durante este jueves 19 de febrero. Tras una apertura con presiones alcistas en las primeras horas de la mañana, la moneda estadounidense perdió terreno gradualmente, estabilizándose hacia el final del día en niveles inferiores a los registrados al inicio de la jornada.

De acuerdo con el reporte del sitio especializado dolarboliviahoy.com, la divisa comenzó el día cotizándose en Bs 9.13 para la compra y Bs 9.08 para la venta. No obstante, al promediar el mediodía, el valor se ajustó a Bs 9.08 para la compra y Bs 9.06 para la venta. Al cierre, se reportó Bs 9.07 para la compra y Bs 9.05 para la venta.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que monitorea las variaciones en tiempo real cada 15 minutos, confirmó una trayectoria similar. Aunque coincidió con los precios de apertura matutinos, sus registros de mediodía mostraron una leve diferencia con una compra situada en Bs 9.09. Al finalizar este jueves, este monitor reportó una cotización de cierre de Bs 9.08 para la compra y un precio de venta de Bs 9.06, marcando el punto más bajo de la jornada.

Este comportamiento refleja un respiro en la cotización paralela tras haber superado la barrera de los Bs 9.10 temprano por la mañana. Cabe recordar que estos valores fluctúan de manera independiente al tipo de cambio oficial y responden directamente a la oferta y demanda en el mercado informal nacional.

