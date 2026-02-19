Tribunal Supremo Electoral autoriza difusión de propaganda electoral

Con miras a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó el inicio de la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación masivos desde el viernes 20 de febrero hasta el miércoles 18 de marzo, como parte del calendario oficial del proceso.

“Difusión de la propaganda electoral en medios de comunicación masivos del viernes 20 de febrero al miércoles 18 de marzo”, señala el comunicado emitido por el ente electoral, que precisó que esta actividad deberá realizarse únicamente en medios registrados y habilitados.

El TSE publicó en su portal institucional la lista oficial de medios autorizados, con el objetivo de garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normas durante la campaña electoral.

En paralelo, este viernes se realizará el sorteo de jurados electorales en los nueve tribunales departamentales del país. Las listas oficiales serán difundidas el domingo 22 de febrero, y los ciudadanos seleccionados deberán verificar su designación y, en caso necesario, presentar excusas justificadas dentro del plazo establecido.

El proceso electoral avanza conforme al cronograma previsto, en una etapa clave que permitirá a las organizaciones políticas presentar sus propuestas y fortalecer el debate democrático rumbo a la elección de autoridades departamentales y municipales.

