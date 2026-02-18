Subnacionales 2026: Jesús Egüez busca transformar el Beni con visión al Bicentenario

En el marco de las elecciones subnacionales del próximo mes de marzo, Jesús Egüez se perfila como candidato a la Gobernación del departamento del Beni y dio a conocer su perfil y propuestas de gestión.

Egüez, ingeniero agrónomo nacido en el Beni, es esposo de María Eugenia Hurtado Brunner y padre de tres hijos. Señaló que su candidatura nace del amor por su tierra y de la convicción de que “el progreso del Beni será obra de los mismos benianos”.

Durante su intervención, afirmó que el departamento ha sufrido históricamente la “dejadez del Estado Nacional”, una situación que —según indicó— debe revertirse con una gestión responsable, planificada y técnica.

En ese sentido, sostuvo que "el nuevo Beni debe organizarse y proyectarse con una visión clara de desarrollo, donde los ciudadanos sean protagonistas de su propia transformación".

El candidato plantea consolidar un departamento productivo, sostenible y regulado, con un plan de gobierno basado en la Agenda del Bicentenario 2042.

Explicó que su propuesta apunta a fortalecer áreas fundamentales como la educación y la salud, además de mejorar la infraestructura vial para integrar las ocho provincias, construir puentes estratégicos y garantizar caminos transitables durante todo el año.

También señaló la importancia de fortalecer la conectividad aérea, impulsar el potencial turístico del Beni y generar seguridad jurídica que permita atraer inversiones.

Finalmente, Egüez remarcó que el desarrollo debe ir de la mano con la protección del medio ambiente, recordando que el Beni es un departamento netamente amazónico y que su riqueza natural debe ser gestionada de manera sostenible para asegurar oportunidades a las futuras generaciones.

