¡Atención, conductores! ABC anuncia restricción en la carretera Cochabamba–Oruro

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que se aplicará una restricción vehicular temporal en la carretera que une Cochabamba con Oruro por los trabajos de rehabilitación en la vía.

La medida se aplicará desde este jueves 19 de febrero hasta el 30 de abril, entre las localidades de Bombeo y Llavini, en el horario comprendido entre las 09:00 y las 17:00. Durante ese tiempo se realizarán labores destinadas a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en el tramo carretero.

El comunicado de la ABC

Desde la ABC se recomendó a transportistas y usuarios tomar previsiones, planificar sus viajes con anticipación y respetar la señalización instalada en el sector para evitar inconvenientes.

La institución recordó que la población puede mantenerse informada sobre el estado de las carreteras a través de su página web oficial de transitabilidad o mediante el número de WhatsApp 71219232, canales por los cuales se comunicarán oportunamente cualquier novedad o modificación en la circulación vehicular.

