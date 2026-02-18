TEMAS DE HOY:
Nacionales

Después de Carnaval, ¿cuál es el siguiente feriado en Bolivia?

En Bolivia el único feriado nacional inamovible es el Viernes Santo, el 3 de abril. El Jueves Santo suele ser laborable, aunque algunas instituciones aplican horarios especiales.

Cristina Cotari

18/02/2026 8:27

Bolivia

Después del Carnaval, el próximo descanso nacional en Bolivia será el Viernes Santo, que este año se celebrará el 3 de abril de 2026.

Al caer en viernes, la fecha generará un fin de semana largo con suspensión de actividades en los sectores público y privado, lo que tradicionalmente impulsa el turismo interno y los viajes familiares.

 

Si bien la Semana Santa incluye varias celebraciones religiosas, en Bolivia el único feriado nacional inamovible es el Viernes Santo, el 3 de abril. El Jueves Santo suele ser laborable, aunque algunas instituciones aplican horarios especiales.

Así, tras el Carnaval, los bolivianos ya pueden mirar el calendario y planificar su próximo descanso largo en abril.

Calendario oficial 2026

El Gobierno oficializó el cronograma de feriados mediante el Decreto Supremo N.° 5521, promulgado por el presidente Rodrigo Paz. Los próximos feriados pendientes vinculados a celebraciones tradicionales son:

  • 1 de mayo (Viernes): Día del Trabajo.

  • 4 y 5 de junio (Jueves y Viernes): Corpus Christi.

  • 22 de junio (Lunes): Año Nuevo Andino Amazónico (trasladado del 21).

 

  •  6 y 7 de agosto: Día de la Independencia  

  • 2 de noviembre: Todos los Difuntos

  • 25 de diciembre: Navidad

