Después de Carnaval, ¿cuál es el siguiente feriado en Bolivia?

En Bolivia el único feriado nacional inamovible es el Viernes Santo, el 3 de abril. El Jueves Santo suele ser laborable, aunque algunas instituciones aplican horarios especiales.
18/02/2026 8:27
Después del Carnaval, el próximo descanso nacional en Bolivia será el Viernes Santo, que este año se celebrará el 3 de abril de 2026.
Si bien la Semana Santa incluye varias celebraciones religiosas, en Bolivia el único feriado nacional inamovible es el Viernes Santo, el 3 de abril. El Jueves Santo suele ser laborable, aunque algunas instituciones aplican horarios especiales.
Así, tras el Carnaval, los bolivianos ya pueden mirar el calendario y planificar su próximo descanso largo en abril.
Calendario oficial 2026
El Gobierno oficializó el cronograma de feriados mediante el Decreto Supremo N.° 5521, promulgado por el presidente Rodrigo Paz. Los próximos feriados pendientes vinculados a celebraciones tradicionales son:
1 de mayo (Viernes): Día del Trabajo.
4 y 5 de junio (Jueves y Viernes): Corpus Christi.
22 de junio (Lunes): Año Nuevo Andino Amazónico (trasladado del 21).
6 y 7 de agosto: Día de la Independencia
2 de noviembre: Todos los Difuntos
25 de diciembre: Navidad
