Analista evalúa los primeros 100 días del gobierno de Rodrigo Paz

A 100 días del inicio de la gestión del presidente Rodrigo Paz, analistas económicos realizan un balance marcado por decisiones de alto impacto y grandes desafíos en el horizonte.

El economista Gonzalo Chávez calificó este primer periodo como “muy vertiginoso”, destacando que el Gobierno asumió medidas estructurales desde el inicio, generando expectativa en distintos sectores.

Entre las acciones más relevantes, el analista subrayó la eliminación del subsidio a los hidrocarburos, medida que considera clave dentro del reordenamiento económico.

“Yo resaltaría el tema de haber sacado los subsidios a los hidrocarburos. Creo que eso es lo más relevante”, afirmó Chávez, al tiempo de señalar que también hubo avances en la conformación del equipo económico y en el fortalecimiento institucional.

En ese sentido, valoró la puesta en funcionamiento de un equipo económico estable y la designación de autoridades en el Banco Central que, según indicó, cuentan con la experiencia y competencia necesarias para encarar el nuevo escenario económico.

Asimismo, señaló que se han creado condiciones para avanzar hacia un tipo de cambio más flexible, con intervención del Banco Central, como parte de una estrategia para enfrentar las presiones internas y externas.

No obstante, Chávez advirtió que el Gobierno aún enfrenta importantes desafíos, principalmente en el ámbito político. “El desafío ha sido crear las condiciones políticas y económicas para la conducción del país”, sostuvo.

Otro de los frentes que considera determinante es el externo, en un contexto internacional complejo que podría incidir en la estabilidad económica nacional.

