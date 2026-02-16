Angélica y Maite marcaron presencia en el 'Garaje del Pueblo' el segundo día de Carnaval

En el segundo día de Carnaval, la aspirante a la Alcaldía cruceña Angélica Sosa, acompañada de la candidata a primer concejal Maite Flores, recorrió la zona del Plan 3000, donde compartió con vecinos.

Durante su visita, Sosa resaltó la necesidad de un “carnaval inclusivo”, asegurando que el objetivo es integrar a todos los sectores de Santa Cruz en las celebraciones. “Esto es lo que queríamos, carnaval inclusivo también en las centralidades como el Plan 3000”, manifestó ante los asistentes.

La exautoridad señaló que continuará con recorridos por distintos barrios en las próximas semanas, combinando actividades festivas con propuestas de trabajo urbano.

“Vamos a seguir en los barrios, son las últimas cuatro semanas, vamos a trabajar, vamos a estar con maquinaria pesada en los barrios, pero sobre todo con las ganas de recuperar Santa Cruz con orden”, expresó.

Asimismo, anunció que las actividades continuarán en la zona de la Pampa de la Isla, donde se prevé la presentación de conjuntos musicales nacionales e internacionales. Entre las iniciativas mencionadas se destacó el parqueo gratuito, además de la oferta gastronómica y el ambiente festivo para las familias.

“Me siento feliz de estar con mi pueblo, fuerza el Plan 3000”, afirmó Maite Flores, agradeciendo el respaldo de los vecinos que participaron del evento.

