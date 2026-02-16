Municipio realizó la limpieza del centro cruceño tras el primer día de Carnaval

Tras el primer día de Carnaval, el Gobierno Municipal desplegó este lunes brigadas de limpieza en las calles del centro cruceño, donde se registró mayor concentración de comparsas.

El fiscal de Emacruz, Rubiel Gómez, informó que el personal fue movilizado desde tempranas horas para retirar la basura acumulada tras el primer día de celebración.

“El personal está trabajando porque después del agasajo las calles quedan sucias, entonces tenemos personal realizando el trabajo de limpieza”, señaló.

Las labores se concentran principalmente en las calles Cochabamba, La Paz y Ballivián, puntos tradicionales de encuentro durante las jornadas carnavaleras y donde se evidencia mayor cantidad de desechos.

Sin embargo, vecinos del centro expresaron su molestia por la suciedad que queda después de los festejos. Una vecina manifestó que, además de la basura, algunas personas realizan sus necesidades en plena vía pública durante los días de Carnaval.

