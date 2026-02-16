TEMAS DE HOY:
Mujer muerta Carnaval de Sucre YPFB

30ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Comparseros comienzan a llegar a los parqueos tradicionales en el segundo día del Carnaval cruceño

Poco a poco los comparseros van llegando a los garajes para continuar con el segundo día de fiesta carnavalera.

Red Uno de Bolivia

16/02/2026 14:54

Foto: Sebastián Mamiña.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

En el segundo día de Carnaval, los tradicionales parqueos de comparsas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ya comienzan a llenarse de música, color y alegría.

Desde tempranas horas, comparseros llegaron hasta los distintos puntos habilitados en la ciudad para concentrarse y dar inicio a la jornada festiva. En uno de los parqueos de la agrupación “Tradición Carnavalera”, ubicado en la zona de la Fexpocruz, se registraron filas y un constante ingreso de participantes.

Varios grupos ingresaron al parqueo para comenzar con los preparativos y vivir intensamente esta segunda jornada de celebración.

En cada zona de la capital cruceña se vive el mismo ambiente: comparsas que se reúnen, música que empieza a sonar y generaciones que mantienen viva una tradición que se transmite de padres a hijos.

Los parqueos, conocidos como garajes carnavaleros, son espacios emblemáticos donde se fortalece la identidad cultural y la hermandad entre comparseros, reafirmando que el Carnaval cruceño es una tradición que se pasa de generación en generación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD