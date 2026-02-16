Comparseros comienzan a llegar a los parqueos tradicionales en el segundo día del Carnaval cruceño

En el segundo día de Carnaval, los tradicionales parqueos de comparsas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ya comienzan a llenarse de música, color y alegría.

Desde tempranas horas, comparseros llegaron hasta los distintos puntos habilitados en la ciudad para concentrarse y dar inicio a la jornada festiva. En uno de los parqueos de la agrupación “Tradición Carnavalera”, ubicado en la zona de la Fexpocruz, se registraron filas y un constante ingreso de participantes.

Varios grupos ingresaron al parqueo para comenzar con los preparativos y vivir intensamente esta segunda jornada de celebración.

En cada zona de la capital cruceña se vive el mismo ambiente: comparsas que se reúnen, música que empieza a sonar y generaciones que mantienen viva una tradición que se transmite de padres a hijos.

Los parqueos, conocidos como garajes carnavaleros, son espacios emblemáticos donde se fortalece la identidad cultural y la hermandad entre comparseros, reafirmando que el Carnaval cruceño es una tradición que se pasa de generación en generación.

