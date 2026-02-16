El viral encuentro entre Carlo Ancelotti y Ronaldo en el carnaval de Brasil (VIDEO)

El actual seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, vivió el Carnaval en primera fila en el famoso sambódromo, donde disfrutó del desfile de las diferentes escuelas de samba de la región. En medio de la celebración, el técnico italiano protagonizó un llamativo encuentro con dos históricos del fútbol brasileño: Ronaldo Nazário y Denílson de Oliveira.

Los exfutbolistas se percataron de la presencia del entrenador que dirigirá a la ‘Canarinha’ en el Mundial 2026 y no dudaron en saludarlo. Ronaldo levantó la mano en señal de reconocimiento y Denílson lo imitó de inmediato.

Ancelotti respondió con el mismo gesto mientras disfrutaba de una cerveza, en una escena distendida que rápidamente llamó la atención de los presentes.

El pedido por Neymar en pleno show

Días antes, en Bahía, el estratega italiano también fue protagonista de un momento curioso relacionado con el futuro de la selección rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante una presentación en el Carnaval, el cantante Leo Santana interrumpió su actuación para dirigirse directamente al entrenador:

“Un detalle Ancelotti, pon a Neymar en esta selección brasileña por el amor de Dios. Es solo una solicitud de un fan, lo siento, no podía perderme esto”, expresó ante miles de asistentes.

El pedido hace referencia a la ausencia de Neymar, quien no es convocado a la selección brasileña desde octubre de 2023. Desde la llegada de Ancelotti al banquillo el año pasado, el delantero tampoco ha vuelto a ser citado.

